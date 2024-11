Diretor de futebol do Paraguai adota medida 'Anti-Messi'; entenda

Lionel Messi com a camisa da Seleção Argentina - Foto: LUIS ROBAYO AFP

Em busca de garantir uma vaga para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção de Futebol do Paraguai não pensou duas vezes em criar uma medida contra um dos maiores jogadores de todos os tempos. Para a partida diante da Argentina, pelas Eliminatórias, o diretor Fernando Villasboa proibiu que torcedores entrem com a camisa do argentino Lionel Messi.

Único jogador de futebol a ser eleito oito vezes o melhor jogador do mundo, messi acumula fãs em todas as partes do mundo, principalmente na América do Sul. Desta maneira, para evitar uma atmosfera favorável para os visitantes, a Associação Paraguaia de Futebol (APF) não permitirá camisas da Seleção Argentina, do Barcelona, do PSG, do Inter Miami, ou qualquer outra representação a favor da Albiceleste.

"Ninguém pode usar camisa da seleção argentina, de clubes argentinos ou de clubes com nomes de jogadores de outros países. Queremos pintar o Defensores del Chaco com as cores da Albirroja, para que os jogadores sintam esse apoio das arquibancadas, já que todos jogamos este jogo, cada um no seu lugar", enfatizou Fernando Villasboa.

O duelo será nesta quinta-feira, 14, pela 11ª rodada das Eliminatórias. A partida será no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, com previsão de início para às 20h30.

Vale lembrar que uma medida parecida foi aplicada no encontro contra a Seleção Brasileira, no mês de setembro. Jogando no Paraguai, os torcedores da Amarelinha só puderam utilizar as cores da pentacampeã mundial no setor visitante, o que também foi uma medida para favorecer os mandantes.

Na ocasião, o Paraguai conseguiu sair com o resultado positivo, aplicando 1x0. O gol foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, do meia-atacante Diego Gómez. Os pontos conquistados colocam os paraguaios na 6ª colocação das Eliminatórias, com 13 pontos, enquanto o Brasil está em 4º, com 16 pontos.