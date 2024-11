Climão? Daiane dos Santos para de seguir Rebeca Andrade e dispara: "Gostam de inventar"

Situação gerou especulações sobre um possível desentendimento entre as duas - Foto: Reprodução | Rede Globo e COB

Na última semana, uma situação envolvendo as ginastas brasileiras Daiane dos Santos e Rebeca Andrade chamou a atenção dos fãs. Daiane deixou de seguir Rebeca no Instagram, o que gerou especulações sobre um possível desentendimento entre as duas.

Após perceber a repercussão, Daiane decidiu gravar um vídeo explicando o ocorrido e afirmou que tudo não passou de um engano, possivelmente causado pela própria plataforma.

"Então gente, olha só. Quem me conhece sabe que eu sou super tecnológica, sou uma pessoa super descolada e tal nesses lances de internet. E aconteceu uma coisa que eu não sabia que estava rolando", disse Daiane em tom descontraído.

Daiane, que foi comentarista da TV Globo e celebrou as conquistas de Rebeca nas Olimpíadas de Paris 2024, explicou que o "unfollow" foi acidental e que Rebeca entrou em contato para esclarecer a situação. "A Reb me mandou uma mensagem porque, de alguma forma, apareceu que eu não estava seguindo mais ela. Gente, eu não sabia que estava rolando esse negócio, e ela me avisou e realmente estava acontecendo. Mas não fui eu que fiz isso. Então, eu acredito que tenha sido a plataforma", explicou.

Daiane garantiu que já voltou a seguir Rebeca e esclareceu que não há nenhum problema entre elas. "Antes de começarem essas coisinhas, essas picuinhas que a galera às vezes gosta de inventar e tretar, achei melhor vir aqui, explicar o que está rolando. Não tem nada acontecendo. A gente se dá super bem, admiro muito e seguimos juntas. Estou seguindo de volta, e a culpa acho que é do Instagram", concluiu a ex-ginasta.