Com fortes dores, Preta Gil é internada menos de 24 horas após alta: "Me precipitei"

Preta Gil anunciou o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil enfrentou mais um desafio em sua batalha contra o câncer, diagnosticado em janeiro de 2023. Nesta segunda-feira, 11, a cantora revelou em suas redes sociais que precisou retornar ao hospital menos de 24 horas após receber alta.

"Ontem postei que estava em casa, me precipitei, porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital", compartilhou Preta. "Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa".

Mas mesmo aparentando cansaço, Preta não perdeu o humor. "Fiz uma make, porque estava a cara da derrota e agora estou bem, quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar", brincou.

Preta Gil anunciou o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023 e começou o tratamento logo em seguida. Ela enfrentou momentos difíceis, incluindo uma cirurgia de 14 horas sete meses depois, na qual o tumor e o útero foram removidos. Após 28 dias de internação, ela comemorou a alta em setembro de 2023.

Em dezembro, durante uma participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, Preta esclareceu que, embora tivesse recebido alta, a cura definitiva levaria cinco anos, conforme o protocolo para o câncer. "Venci essa etapa e vou superar as próximas", declarou.

No entanto, meses depois, em julho, Preta precisou retomar o tratamento devido à recidiva do câncer em dois linfonodos na pelve. Em entrevista ao Fantástico, ela relatou que novos desafios surgiram, incluindo sessões adicionais de quimioterapia e a amputação do reto. "Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade”, relatou.