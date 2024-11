Ex-BBB Felipe Prior é novamente condenado por estupro

Felipe Prior condenado por estupro - Foto: Reprodução | Globo

O ex-BBB Felipe Prior está novamente no meio de polêmica. O arquiteto foi novamente condenado por estupro pela Justiça de São Paulo, que atendeu a pedido do Ministério Público.

Leia Mais:

>>> Médico é preso em flagrante por importunação sexual contra vizinhas

>>> BBB está a beira do cancelamento após saída de Boninho

>>> Condenado por estupro, ex-BBB Felipe Prior vira réu após nova denúncia

De acordo com o portal Leo Dias, o juiz Vinicius Castrequini Bufulin acatou o pedido após ser apresentadas provas pelo Ministério Público de São Paulo. A Justiça disse que elas eram suficientes para manter a condenação do ex-BBB em 6 anos de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A publicação afirmou que o caso a qual Felipe Prior foi condenado teria acontecido em fevereiro de 2015. Em sua defesa, ele garante que houve relação sexual com a vítima, mas alega que o ato foi consentido.

"Em vista do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu Felipe Antoniazzi Prior à pena do artigo 213, caput, do Código Penal, que fixo em 6 anos de reclusão a ser cumpridos inicialmente em regime semiaberto", determinou o juiz.

Felipe Prior ainda vai ter que pagar pelas custas do processo. "A pena é superior a quatro anos, de modo que somente o regime semiaberto ou fechado são cabíveis. Considerando que as circunstâncias não são prejudiciais, o regime semiaberto é o mais adequado", definiu a Justiça.