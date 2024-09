Médico é preso em flagrante por importunação sexual contra vizinhas

Médico é flagrado em ato de importunação em corredor de prédio em condomínio em Pernambuco e preso em flagrante - Foto: Reprodução

O médico, Igor José Diniz de 32 anos foi preso em flagrante, na noite desta terça-feira, 17, por importunação sexual. Imagens divulgadas pelo G1, mostram o homem se masturbando no corredor do prédio onde mora enquanto olhava para dentro do apartamento de uma mulher.

Após a vítima pedir ajuda dos vizinhos, os moradores se organizaram para filmá-lo. O caso ocorreu em um condomínio no bairro do Espinheiro, na Zona Norte de Recife. Uma das vítimas já tinha notado que estava sendo observada e denunciou o importunador ao síndico, a proprietária e à polícia a cerca de três meses, mas nenhuma atitude tinha sido tomada até então.

“Eu estava na academia e aí eu vi um rapaz [vizinho]. É um prédio em que as pessoas são muito reservadas. [...] Ele disse: ‘pois quando ele estiver lá novamente, me ligue e me avise. E foi justamente isso, eu liguei para ele e ele subiu”, disse a vítima ao buscar ajuda de vizinho para criar provas contra o acusado.

O vizinho também pediu ajuda a outra moradora, e, juntos, se organizaram para filmar o homem enquanto ele olhava para o apartamento da vítima. Foi quando eles o gravaram no corredor, com a mão dentro da roupa. No vídeo, é possível observar quando ele tira rapidamente a mão ao perceber a vizinha filmando.

Segundo nota, a Polícia Militar, informou que foi acionada através do 13º Batalhão para a ocorrência. Os agentes encaminharam os envolvidos para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. Igor foi autuado em flagrante e passou por audiência de custódia.

Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco afirmou que Igor José Diniz responde em liberdade provisória após pagar fiança no valor de cinco salários mínimos.