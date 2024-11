Ana Hickmann surpreende e revela convite para a Globo

Ana Hickmann falou sobre começo da carreira na TV - Foto: Divulgação

Ana Hickmann surpreendeu ao contar que quase teve uma carreira diferente da atual. A apresentadora lembrou do início da carreira e destacou que foi convidada pela Globo para fazer testes para atuar em novelas.

Durante uma entrevista a Lucas Selfie, a loira contou que tudo aconteceu no fim da sua carreira como modelo. Ela explicou que recebeu dois convites na époa: trabalhar como colunista no extinto Tudo a Ver, da Record, ou fazer testes para um folhetim da Globo.

Ela disse que o convite foi feito a pedido do diretor Jaime Monjardim. "Eu precisava buscar alguma coisa, porque eu não tinha nenhuma faculdade, eu tinha que pensar pra que lugar eu ia me encaminhar. Só que aí, a vida de modelo me trouxe oportunidades na TV. De um lado eu tinha o teste pra fazer novela e do outro lado trabalhar como colunista com o Paulo Henrique Amorim na Record”, lembrou.

“Novela? Na Record também?”, questionou Selfie. “Não, na Globo”, respondeu Ana Hickmann.

“Era um teste com o Jaime Monjardim pra fazer América. Mas aí, o Jaime muito gentil, falou ‘Você tem que vir’. Eu estava no supermercado, o telefone tocou, era a secretária dele querendo marcar minha passagem pra eu ir pro Rio de Janeiro pra fazer o teste”, contou a famosa.

A contratada da Record explicou que havia sido procurada no mesmo dia por Amorim. “Desliguei o telefone, daqui a pouco toca era minha assessora dizendo que o Paulo Henrique queria me chamar pra uma reunião pra fechar o contrato. Pensei ‘Meu Deus, o que eu faço?’. E aí eu fui pela segurança”, confessou.