Ana Hickmann faz revelação chocante sobre o ex: “Não parou”

Ana Hickmann comentou sobre a vida após o fim do casamento - Foto: Reprodução | Instagram @ahickmann

Ana Hickmann voltou a falar do ex-marido, o empresário Alexandre Correa, nessa quinta-feira, 7. Em uma publicação feita em seu Instagram, a apresentadora respondeu perguntas dos fãs e foi questionada sobre sua relação com o ex após a separação.

Leia também:

>> Ana Hickmann bate o martelo e define futuro na Record

>> Ana Hickmann choca sobre relação com Edu Guedes: "Melhor não namorar"

>> Ana Hickmann dá bronca em Edu Guedes em público: "Presta atenção"

“O pai do seu filho parou de te perturbar? Meu ex-marido demorou 10 anos para melhorar”, perguntou uma seguidora. Em seguida, Ana respondeu: “10 anos? Deus que me perdoe. Não, não parou de me perturbar, não vejo a hora. Mas dez anos, gente? Eu sei que falamos que vamos até o inferno pelos nossos filhos, mas perturbação de ex assim… Não, não aguento. Haja saúde para isso”.

O casal se separou em novembro de 2023 após uma briga na mansão deles. Eles estavam juntos há 25 anos e tiveram um filho, de 10 anos.

Na oportunidade, Ana Hickmann comentou sobre a vida após o fim do casamento. Ela disse que foi um “tsunami, mas, com isso tudo, redescobri algumas coisas na minha vida. O que aconteceu comigo nenhuma pessoa estaria preparada para enfrentar. Redescobri que a mulher dos desafios lá de trás estava adormecida. Ela voltou. Descobri o quanto sou resiliente, forte e o quanto a vida ainda tem coisas boas para me mostrar”.

Ana completou: “A reorganização não está finalizada, mas está um pouco melhor. Tive muitas surpresas ao longo do ano, muito desagradáveis e difíceis. Que não foram da minha responsabilidade, mas se tornaram. Hoje, sou administradora de todas as minhas marcas, empresas, do meu filho... Cuido de tudo sozinha, financeiramente e emocionalmente. Quero ver quem vai contestar isso”.

Assista ao vídeo publicado por Ana: