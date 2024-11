Ana Hickmann bate o martelo e define futuro na Record

Ana Hickmann acertou futuro na Record - Foto: Reprodução | YouTube

Ana Hickmann definiu o seu futuro na Record. A apresentadora acertou que continuará na empresa e já está prestes a fechar um novo contrato.

De acordo com informações do F5, as conversas entre as partes estão encaminhadas e um novo acordo deverá ser anunciado em breve.

Diferente de outros acordos entre Hickmann e a Record, o novo tem um prazo de três anos. Antes, eles eram válidos por no máximo dois anos.

Com isso, a noiva de Edu Guedes ficará no canal paulista até o fim de 2027, caso cumpra seu vínculo até o final. Ela continuará no Hoje em Dia, que vai completar 20 anos em 2005.