Vaza suposto áudio do ex de Ana Hickmann assumindo agressão: "Acabou"

Alexandre Correa está novamente dando o que falar. Quase um ano depois de ser acusado de ter agredido Ana Hickmann, o empresário acabou tendo suposto áudio vazado confessando o crime.

O áudio em questão foi divulgado pelo Portal Leo Dias. Na gravação, Correa dispara: "Acabou com a minha vida, simplesmente. Esse B.O vai vazar e eu vou ser condenado em praça pública como o cara que lesionou corporalmente a Ana Hickmann. Tá tudo certo".

O empresário e Ana Hickmann se separaram logo após o ocorrido, em novembro de 2023. Em contato com a revista Contigo!, ele se limitou a dizer que "isso será tratado na justiça".

De acordo com Leo Dias, no boletim de ocorrência, a apresentadora ressaltou que, por volta das 15h30, estava na cozinha com o filho, o ex-marido e duas funcionárias. Alexandre Correa começou a repreendê-la verbalmente e elevou o tom. O empresário, então, a pressionou contra a parede e ameaça-las com cabeçadas.

A famosa conseguiu sair e pegar o celular que estava em cima da mesa na área externa. Neste momento, Alexandre teria prendido o braço esquerdo de Hickmann na porta de correr.

Em nota, a defesa de Correa "esclarece que o áudio divulgado, no qual Alexandre Correa Bello menciona que seria ‘condenado em praça pública’, foi gravado logo após a sua ex-mulher ter afirmado que o acusaria de um agressão que nunca aconteceu".

"Dada a relevância da palavra das vitimas nestes casos e considerando a fama e notoriedade da parte adversa, Alexandre acertadamente percebeu que a tônica dos processos movidos contra ele seria justamente o vazamento de informações sigilosas e, consequentemente, uma condenação pública promovida pela imprensa. Alexandre e sua defesa reafirmam sua inocência e acreditam que um julgamento imparcial levará à única conclusão possível: sua absolvição de todas as acusações caluniosas", completa.