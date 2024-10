Edu Guedes posta indireta para ex de Hickmann: “Perdeu, mané”

Ana Hickmann e Edu Guedes estão noivos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Noivo de Ana Hickmann, Edu Guedes publicou em seu Instagram uma possível indireta para Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora que perdeu a eleição em São Paulo. O empresário se candidatou ao cargo de vereador pelo Avante, mas conseguiu pouco mais de 2 mil votos.

Leia também:

>> Guerra? Edu Guedes rompe silêncio e critica ex de Ana Hickmann

>> Ana Hickmann ganha processo e ex-marido é processado por má fé

>> Ana Hickmann expõe primeiro encontro com Edu Guedes: "Amor infinito"

“Perdeu mané”, escreveu Guedes. A publicação conta com uma montagem de um leão e de um gato da raça Sphynx, conhecido por não ter pelos.

Indireta foi publicada no Instagram | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A filiação de Correia ao Avante aconteceu no primeiro semestre do ano. À época, ele chegou a fazer uma publicação em seu Instagram sobre o seu novo projeto de vida. “Boa tarde a todos! Construindo um novo projeto”, escreveu.



É importante relembrar que o empresário foi denunciado por agressão e fraude financeira contra Ana Hickmann. Segundo a apresentadora, ele chegou a agredi-la diante do filho do casal de 10 anos. O empresário negou as acusações.

O acusado se dizia comprometido em lutar “pelos direitos dos homens” para, assim, ter uma “sociedade mais justa”. Ele afirmou que, se eleito, iria “enfrentar as denúncias falsas da Lei Maria da Penha e alienação parental”, detalhando os assuntos que gostaria de levar para discussão na Câmara Municipal.