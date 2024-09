Ana Hickmann expõe primeiro encontro com Edu Guedes: "Amor infinito"

Ana Hickmann e Edu Guedes - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Hickmann, noiva de Edu Guedes, compartilhou com os seguidores a primeira foto que tirou com o apresentador, em dezembro do ano passado. Na legenda da publicação, ela afirmou que a vida dos dois se transformou.

“Essa foto foi tirada no dia 18 de dezembro, já se passaram 9 meses do nosso reencontro. Quanta coisa mudou de lá pra cá. Nossas vidas se transformaram. Um amor infinito nasceu. Nossa primeira selfie”, escreveu.

Veja a publicação:

No último sábado, 14, o casal fez uma festa de noivado para oficializar o passo no relacionamento. A festa aconteceu e Ana fez chamou a atenção com seu vestido luxuoso, bordado com 100 mil pérolas.