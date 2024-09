Ana Hickmann tem bens penhorados em processo junto ao ex-marido

Apresentadora acabou de oficializar o noivado com Edu Guedes - Foto: Reprodução / Instagram / @anahickmann

A apresentadora Ana Hickmann e seu ex-marido, Alexandre Correa, estão enfrentando uma disputa judicial relacionada a uma dívida significativa. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, ambos, junto com a empresa Hickmann Moda Fashion, foram processados pelo Banco Sofisa devido a uma dívida que chega a R$ 1,6 milhão. A ação foi iniciada em julho deste ano e já está em andamento, com o banco solicitando a penhora dos bens dos réus.

Até o momento, nem Ana, nem Alexandre, nem a empresa foram encontrados para receber a citação. No dia 11 deste mês, o Banco Sofisa pediu ao tribunal que fossem utilizados bancos de dados legais para localizar os endereços dos réus. Além disso, o banco solicitou uma pré-penhora dos bens para garantir que uma futura ação judicial possa ter resultados satisfatórios.