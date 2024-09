Ana Hickmann celebra noivado com vestido de mais de 100 mil pérolas

- Foto: Reprodução | Instagram

A empresária e apresentadora Ana Hickmann e o chef de cozinha Edu Guedes celebraram e oficializaram o noivado, neste sábado, 14, em uma cerimônia que aconteceu na fazenda de Guedes, em Araras, no interior de São Paulo. A festa tinha cerca de 50 convidados.

“Quanto amor e felicidade têm nesse carrossel? Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos. Cada detalhe foi feito com muito carinho para comemorar ao lado das pessoas que mais amamos”, disse Ana Hickmann nas redes sociais.

O vestido usado pela apresentadora, assinado pela estilista Letícia Manzan, chamou a atenção por ter sido adornado com mais de 100 mil pérolas. “Estou emocionada, juro. Ficou tudo perfeito. Estou me sentindo maravilhosa”, declarou Ana em um vídeo publicado em seu canal no YouTube. O valor do vestido não foi divulgado. Ana Hickmann e Edu Guedes estão noivos desde o final de junho.

