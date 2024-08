Anna Hickmann abre o jogo e lista qualidades e defeitos de Edu Guedes

- Foto: Reprodução | Instagram

Juntos há pouco mais de quatro meses, Ana Hickmann listou o que considera qualidades e defeitos no apresentador Edu Guedes. Noivos há algumas semanas e com planos de morar juntos, Ana abriu o jogo sobre a convivência do casal.

LEIA TAMBÉM

Fontenelle: ex de Ana Hickmann vai ganhar eleições "porque é corno"



"Defeito eu não vou poder pontuar nenhum. Nada pra por defeito, gente. E não dá pra falar assim 'Ah, que acabou de se conhecer', mentira porque a gente já se conhece há 20 anos, namorar assim recente com certeza. Mas posso colocar uma série de qualidades do Edu que para mim são únicas, ele tem uma capacidade de entender quando eu preciso de alguma coisa só de me olhar", disse ela, que segue.

"A gente conviveu tanto tempo como colegas de programa que a gente se conhece muito. A gente passou muito tempo sem se encontrar e agora parece que tudo isso voltou, e é lógico que isso veio com algo a mais", completou.

Ana e Edu se conhecem há cerca de 20 anos. Eles oficializaram o namoro em março deste ano, meses após a apresentadora romper o casamento com o empresário Alexandre Correa e o denunciar por agressão.