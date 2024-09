Ana Hickmann coloca mansão de R$ 40 milhões à venda e choca ex

Alexandre Correa falou sobre venda de mansão de Ana Hickmann - Foto: Reprodução | Record e Redes Sociais

Alexandre Correa declarou que foi pego completamente de surpresa com a notícia que Ana Hickmann colocou à venda mansão de R$ 40 milhões, que ela viveu com o ex durante anos.

Ao site Notícias da TV, o empresário disse que soube da informação pela internet.

"Tomei ciência da venda da casa pela imprensa, não fui comunicado de nada. Nem [perguntaram] se eu estava de acordo, nem contra, nada. Fui apenas informado que a casa está à venda por R$ 40 milhões", falou.

"Para mim, até onde me cabe esse tipo de absurdo que eu vivo, é mais um capítulo de desrespeito, uma atitude soberba", acrescentou Correa, que vive uma grande briga com a famosa.

A publicação destacou que a mansão de Ana Hickmann foi colocada à venda oficialmente no último dia 18. A residência fica no Condomínio City Castelo, que abriga outros imóveis de de luxo.