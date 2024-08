Ana Hickmann ignora climão com a Record e define futuro com Edu Guedes

Ana Hickmann falou sobre noivado com Edu Guedes - Foto: Reprodução | Record

Em meio às polêmicas com seu nome e possível climão com a Record, Ana Hickmann decidiu dar um novo passo na sua relação com Edu Guedes. Os apresentadores vai ter um noivado "intimista" com 50 convidados em breve.

Em nota enviada à imprensa, o casal revelou que acontecerá no dia 14 de setembro um "almoço intimista", no interior de São Paulo, com direito a spoiler do vestido da noiva.

"Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes", declarou Ana Hickmann, em comunicado.

O vestido branco da apresentadora da Record foi confeccionado pela estilista Leticia Manzan, que também produzirá Maria, filha de Edu, de 15 anos, no dia.

"O desafio foi criar um vestido que não tivesse uma estética tradicional de noiva. Por isso, desenvolvemos um vestido leve, com muita informação de moda e uma modelagem que valoriza o corpo da Ana. Ele é cheio de texturas e promete ser combinado lindamente com a joia dos sonhos que ela planeja usar", comentou a estilista.

O cardápio do noivado também já foi definido e terá algo bem brasileiro: feijoada.

"No início do namoro, quando ninguém sabia de nós dois, o restaurante Bolinha abriu só para a gente, num domingo de manhã, para comermos a feijoada. Ele faz parte da nossa história e a comida é maravilhosa", explicou Edu Guedes.

Ana Hickmann vive climão na Record

Enquanto prepara seu noivado, a apresentadora enfrenta rumores de que vive climão na Record. Segundo a colunista Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, a loira está prestes a deixar a emissora onde está há 20 anos.

A ideia partiu da famosa, após a relação dela com a emissora de Bispo Edir Macedo estremecer após o anúncio do namoro com o chef de cozinha.

Segundo o colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, a Record interpretou que a artista teria sido ingrata depois de receber apoio da emissora quando se separou de Alexandre Correa e o denunciou por violência doméstica e patrimonial. Diante da polêmica, a direção achou injusto ela assumir o romance com o chef de cozinha logo depois do divórcio.