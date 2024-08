Ex de Ana Hickmann se revolta com boato envolvendo famosa: "Criminosa"

Ana Hickmann está na mira de decisão da Record - Foto: Reprodução | Record

Alexandre Correa resolveu se posicionar a respeito de uma notícia envolvendo Ana Hickmann, nesta segunda-feira, 12. O empresário comentou a informação de que a relação da apresentadora com a Record foi estremecida depois do término do seu casamento.

Em resposta à Contigo!, Correa afirmou que a ex-modelo deverá perder o que construiu em mais de 20 anos de carreira.

"A vida da Ana não me diz mais respeito algum, ela premeditou minha ruína. Três tentativas de prisão e todos da imprensa bateram palmas. Traiu, mentiu. Estou a 275 dias sem acesso a recurso, isso é conduta de gente maquiavélica", falou.

"Quem essa catafumo era antes de me conhecer. Jogou 25 anos de trabalho no esmeril. Criminosa. Sinto muito, não dá mais pra ficar calado fazendo a linha moderninho compreensivo", declarou Alexandre Correa, que gerenciou a carreira da ex-esposa até o ano passado.

Ana Hickmann vai deixar a Record

O site Notícias da TV afirmou que a Record tem nos seus planos a saída de Ana Hickmann do casting. A publicação disse que a emissora estaria insatisfeita com a forma como a estrela tem lidado com as polêmicas pelo término com Alexandre Correa.

O início da relação com Edu Guedes também gerou problema dentro da empresa.

A Record pontuou que o fato dela ter assumido o namoro com o chef pouco menos de dois meses após as denúncias por agressão abriu espaço para uma possível especulação sobre infidelidade.