Ex de Ana Hickmann teria falsificado assinaturas da apresentadora

Irregularidades foram apontadas em um laudo da polícia - Foto: Reprodução

Ex de Ana Hickmann, Alexandre Correa teria falsificado as assinaturas da apresentadora em documentos junto a instituições financeiras. As irregularidades foram apontadas em um laudo da polícia.

De acordo com o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo, as assinaturas de Ana foram adulteradas em três bancos: Safra, Itaú e Daycoval. Na sequência, a defesa de Correa alegou que, dos 12 documentos apresentados pela apresentadora, pelo menos dois teriam a assinatura dela, e que o primeiro laudo grafotécnico feito pelo Instituto de Criminalística concluiu que as assinaturas são inconclusivas.

Segundo o Uol, o advogado do ex de Ana, Bruno Ferullo, diz que o empresário está "tranquilo" e que aguarda o fim da investigação policial "para esclarecer o que for peciso".

Imbróglio

À revista Quem, a defesa de Ana Hickmann negou que o laudo pericial tenha apontado duas assinaturas dela. Em maio deste ano, a comunicadora divulgou o resultado da perícia privada, que atribuiu as falsificações provadas agora pelo Deic a sua ex-agente, Claudia Helena dos Santos. Ela seria o braço direito de seu ex-marido, Alexandre Correa.

Ao todo, Ana acusa o empresário de forjar 48 assinaturas suas. Conforme a defesa da apresentadora, Claudia Helena "realizava as imitações de forma tão costumaz e despreocupada, que praticamente 'criou' uma assinatura para ser atribuída a Ana Lúcia Hickmann".