Edu Guedes pede Ana Hickmann em casamento durante viagem à Europa

- Foto: Reprodução | Instagram

Os apresentadores Edu Guedes e Ana Hickmann estão noivos. Eles estão em viagem em Portugal onde o chef participará no Circuito Estoril de automobilismo.

LEIA TAMBÉM

O namoro foi oficializado em março deste ano após rumores de que estavam juntos desde o divórcio de Ana e Alexandre Correa.

Em nota, a assessoria de Ana confirmou a informação e disse que "o casal está muito feliz e agradece o carinho de todos os fãs".

Neste mês, eles também anunciaram que vão morar juntos e exibiram imagens da casa onde viverão.

Ana é mãe de Alesinho, de 10 anos, fruto do relacionamento com Alexandre. Já Edu é pai de Eduarda, fruto do relacionamento com Daniela Zurita.

Confira a imagem das alianças do casal.