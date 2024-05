Edu Guedes conta detalhes sobre o pedido de casamento que fará à Ana | A TARDE

Amigos há mais de 20 anos, Edu Guedes e Ana Hickmann pretendem se casar em breve. O relacionamento, que foi anunciado em março deste ano, teve início após a apresentadora se separar de Alexandre Correa.

"Vou fazer num lugar mais especial. Um dia vai acontecer, com certeza. A gente vai fazendo as coisas passo a passo. A gente demorou alguns meses para falar que realmente estava namorando", revelou o chef de cozinha, em entrevista ao TV Fama, da Rede TV.

A apresentadora, que ficou surpresa com a declaração do até então namorado, tinha dito que ainda não está no tempo, mas em que em breve vai acontecer. "Calma, assim você me deixa nervosa", disse.

Edu também destacou antes de tomar qualquer decisão, será necessário uma conversa com os filhos. "Ana tem um filho de 10 anos [Alezinho, com Alexandre Correa]. Eu tenho a Maria, com 15 [da relação com Daniela Zurita]. Antes de mais nada, a gente tem que falar com a nossa família", completou.