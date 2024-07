Ex de Hickmann declara pobreza, faz pedido e leva invertida da justiça

- Foto: Reprodução

O empresário Alexandre Correa, ex marido de Ana Hickmann, levou uma invertida da justiça após declarar pobreza para se isentar dos custos dos processos em que está envolvido por conta da separação com a apresentadora.

Atualmente ele move ainda um processo contra o SBT por danos morais e pede R$ 20 milhões da emissora. Correa pediu gratuidade de Justiça para seguir com a ação, mas o pedido foi negado pelo juiz.

O magistrado, no entanto, juntou uma série de provas que mostravam que Correa tem, na verdade, boas condições financeiras.

Com a negativa, Correa pediu que as taxas judiciárias fossem parceladas em 6x mensais. O juíz, no entanto, alegou a “possibilidade sequer existe e nem possui previsão na lei”.