Guerra! Ex de Ana Hickmann é acusado de crime grave e reage

Ex de Ana Hickmann reagiu contra acusação grave - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex de Ana Hickmann, Alexandre Correa se manifestou pela primeira vez sobre a acusação de ter desviado R$ 947 milhões para o exterior. A defesa do empresário, o advogado criminalista Bruno Ferullo, desmentiu a informação.

O defensor pontuou, por meio de nota à Quem, que ele e Cláudia Helena dos Santos, ex-assessora da apresentadora, não "possuem contas e ou qualquer quantia no Barclays Bank, na Inglaterra.

Leia Também:

>>> Ex de Ana Hickmann teria falsificado assinaturas da apresentadora

>>> Ex de Hickmann declara pobreza, faz pedido e leva invertida da justiça

Bruno afirmou que são "infundadas" e "inverídicas" as alegações que circulam nas mídias e redes sociais sobre o suposto desvio de valores [R$ 947 milhões], e abertura de conta no referido banco.

"Gostaria de esclarecer que tais acusações são criminosas, levianas e difamatórias, haja vista que no dia 29 de julho de 2024 foi recebido pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), ofício comprobatório do Barclays Bank o qual aduz que 'não foram localizados quaisquer contratos de contas correntes, nem contas ou outro tipo de contrato', isentando assim, meus clientes, de qualquer desvio da quantia de 947 milhões de reais", disse a equipe jurídica de Correa.

O profissional acrescentou: "E, em sendo assim, diante deste ofício que desmente tais acusações absurdas, estamos tomando todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar todos os envolvidos nestas falsas acusações e assegurar que a justiça seja feita".

"Nosso compromisso com a transparência e a ética permanece inabalável, e continuaremos a trabalhar de forma diligente e íntegra em todas as acusações infundadas. Reforçamos nosso compromisso com a verdade e a justiça", completou.

Ana Hickmann rebate defesa do ex

A equipe de Ana Hickmann fez questão de contestar a dupla e afirmou que documentos em nome de Alexandre Bello Correa e Cláudia Helena dos Santos "com evidências da abertura de contas no Barclays Bank, na Inglaterra, em novembro de 2020, ainda estão sendo investigados pelo Instituto de Criminalística, por solicitação do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais)".

"Além disso, os mesmos são referentes aos negócios firmados com Miguel Ribeiro Pinheiro e André Luiz de Oliveira Reis. A relação entre eles e Alexandre foi confirmada por Gustavo Correa em entrevista ao jornalista Ricardo Feltrin, na última terça-feira, 30", pontuou.