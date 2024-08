Ameaçada de demissão na Record, Ana Hickmann encaminha acerto com TV

Ana Hickmann está na mira de decisão da Record - Foto: Reprodução | Record

Ana Hickmann pode estar a caminho da RedeTV!. Segundo a colunista Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, a loira está prestes a deixar a Record, emissora onde está há 20 anos.

Edu Guedes, namorado da apresentadora, já reestreou na RedeTV! nesta segunda-feira, 12. O plano de juntar o casal já possui até grande anunciante disposto a bancar a ideia.

A ideia de Ana surgiu após a relação dela com a emissora de Bispo Edir Macedo estremecer após o anúncio do namoro. Segundo o colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, a Record interpretou que a artista teria sido ingrata depois de receber apoio da emissora quando se separou de Alexandre Correa e o denunciou por violência doméstica e patrimonial. Diante da polêmica, a direção achou injusto ela assumir o romance com o chef de cozinha logo depois do divórcio.

Além disso, a cúpula não teria gostado dos rumores de que Ana teria traído o empresário com Edu Guedes, seu atual noivo, e desaprovam a exposição da relação.

Em nota, a Record disse que não comenta sobre o caso. Já a assessoria da RedeTV! disse que “não comenta especulações”.