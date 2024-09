Ex-marido reage contra noivado luxuoso da Ana Hickmann: "Aguardo R$ 1"

Alexandre Correa disparou contra Ana Hickmann - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Ana Hickmann oficializou o noivado com Edu Guedes neste sábado (14), mas não foram todos que se agradaram com a novidade. Isso porque, Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, usou as redes sociais nesta segunda-feira (16), para demonstrar todo o seu descontentamento com a situação.

Leia Mais:

>>> Ana Hickmann tem bens penhorados em processo junto ao ex-marido

>>> Ana Hickmann celebra noivado com vestido de mais de 100 mil pérolas

>>> Bomba! Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro vão deixar a Record; entenda

"Ainda aguardo receber R$ 1, alguma coisa de uma partilha de bens e a Justiça não faz nada acabou de celebrar a vida no fim de semana com um grande noivado, com um vestido de R$ 30 mil, arranjos de flores de no mínimo R$ 25 mil. Convidados, carros importados, mesa posta, bom buffet. [...] E a parte daqui fica como?", disparou Alexandre Correa.

Na legenda da publicação, o empresário destacou que transformou "uma garota do Rio Grande do Sul em uma marca internacional". Ainda no relato, o ex-marido de Ana Hickmann afirmou que vive em um estado de agonia por dinheiro.

"Construímos um excelente patrimônio ao longo de 25 anos de dedicação integral. E a justiça me trata desta forma? Deixando-me em agonia por dinheiro e pelo que é meu por direito? Ainda há quem acredite que os homens têm algum direito neste país. Sinto muito, mas não têm. E eu sou a prova viva da injustiça", finalizou Alexandre Correa.