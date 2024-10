Guerra? Edu Guedes rompe silêncio e critica ex de Ana Hickmann

Edu Guedes falou sobre Alexandre Correa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Edu Guedes surpreendeu com críticas a Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, com quem o apresentador está noivo. O chef de cozinha alfinetou o empresárioa ao comentar a respeito da carreira da loira.

"Vi o quanto ela sempre se esforçou para ter sucesso na carreira e de repente ver aquilo tudo o que fez, tantas empresas trabalhando, administradas de forma totalmente equivocada, de uma maneira não profissional", disse Edu em entrevista a Ronnie Von, na RedeTV!.

Em seguida, o apresentador refletiu a respeito do que Ana Hickmann viveu com Correa: "É recomeçar, mesmo que seja do zero. Quando você passa por alguma dificuldade e tem uma base, seja de trabalho, como a Ana tem, de conhecimento e vivência, você consegue recompor sua vida, mas para isso você precisa de base. A Ana tem essa base dela muito forte".

Edu Guedes também falou dos planos de ter filhos: "A gente não falou sobre isso, mas acho que Deus vai escrevendo as coisas e vai fazendo tudo. Juro que não imaginava, nesses meses que passamos, falar no começo: 'Você imaginava ficar noivo da Ana?'. Ia falar: 'Tão rápido assim? Não'. E ela também não, mas aconteceu assim".