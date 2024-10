Ticiane revela não ter sido convidada para o noivado de Ana Hickmann

Ticiane Pinheiro e Ana Hickmann - Foto: Reprodução

Ticiane Pinheiro usou a sexta-feira, 4, para responder a perguntas de seus seguidores nas redes sociais. Um internauta mencionou a ausência da apresentadora no noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes, e Tici aproveitou para explicar a situação, além de comentar sobre rumores de rivalidade com a amiga.

Ticiane explicou que não foi convidada para o noivado, mas que entendeu o motivo: "Ana só chamou a família e os padrinhos e madrinhas que ela escolheu", afirmou. Ela também revelou que não será madrinha no casamento de Ana.

Quanto aos rumores de rivalidade entre as duas, Tici foi categórica ao negar qualquer desentendimento. Em resposta a um seguidor, ela compartilhou uma foto ao lado de Ana e disse: "Perda de tempo! Falta do que fazer!". As duas, além de colegas de trabalho no programa Hoje em Dia, são amigas de longa data. Ana foi madrinha do casamento de Ticiane com César Tralli, em 2017.

Ticiane Pinheiro e Ana Hickmann | Foto: Reprodução

NOIVADO DE ANA HICKMANN E EDU GUEDES



“Quanto amor e felicidade têm nesse carrossel? Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos. Cada detalhe foi feito com muito carinho para comemorar ao lado das pessoas que mais amamos”, disse Ana Hickmann nas redes sociais.

O vestido usado pela apresentadora, assinado pela estilista Letícia Manzan, chamou a atenção por ter sido adornado com mais de 100 mil pérolas. “Estou emocionada, juro. Ficou tudo perfeito. Estou me sentindo maravilhosa”, declarou Ana em um vídeo publicado em seu canal no YouTube. O valor do vestido não foi divulgado. Ana Hickmann e Edu Guedes estão noivos desde o final de junho.