Campeã do BBB surpreende e revela procedimento em região íntima: "Flacidez"

Vanessa Mesquita, de 38 anos, foi pedida em casamento por Thor Moraes, guitarrista da banda Malta, e já está se preparando para o grande dia. A campeã do Big Brother Brasil 14 passou por um procedimento com bioestimulador de colágeno na região íntima para reduzir a flacidez.

"Estou muito animada com essa nova fase. Quero estar bem comigo mesma, não só para o casamento, mas para continuar me sentindo confiante. Sou muito vaidosa e, com 38 anos, a flacidez nessa região estava me incomodando. Ainda bem que hoje temos procedimentos incríveis que ajudam a melhorar nossa autoestima”, disse Vanessa.

A biomédica Anna Luisa Anastácio, da Clínica Antonioli, responsável pelo procedimento, explicou que o bioestimulador aplicado na vulva e na virilha proporciona firmeza, melhora a textura e volume da pele, suaviza rugosidades, e promove hidratação e clareamento da área. "Quando associado a ativos específicos, ele também promove o clareamento da área íntima, proporcionando mais conforto e segurança às pacientes”, detalhou ela a Quem.