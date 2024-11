CBF divulga calendário completo do futebol brasileiro para 2025

Taça de Campeão do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 12, o calendário completo do futebol brasileiro para a temporada de 2025. Para evitar conflitos de datas com o Mundial de Clubes da Fifa, o Campeonato Brasileiro será disputado ao longo de dez meses pela primeira vez na história, contando com a estreia no dia 29 de março e encerramento no dia 21 de dezembro.

Como a mudança, os campeonatos estaduais também terão ajustes no calendário, com início previsto para 12 de janeiro e término em 26 de março. A medida ocorre devido ao novo Mundial de Clubes, que está marcado para acontecer de 15 de junho a 13 de julho.

A Copa do Brasil também terá alterações no calendário. A competição terá início no dia 19 de fevereiro e será finalizada em 9 de novembro. Além disso, as semifinais da competição, pela primeira vez, serão realizadas nos finais de semana.

No âmbito das competições internacionais, a Copa Libertadores começará com a fase classificatória no dia 5 de fevereiro e seguirá até 29 de novembro. Já a Sul-Americana terá seu início no dia 5 de março, com término previsto para 22 de novembro.

Em um documento oficial, a CBF detalhou os ajustes para a temporada de 2025. Confira: