Agente de Bruno Henrique comenta investigações da PF

Momentos antes da vitória do Flamengo contra o Cruzeiro, na noite da última quarta-feira, 6, em Belo Horizonte, o empresário do atacante Bruno Henrique se pronunciou sobre as investigações da Polícia Federal em relação a manipulação de resultados em apostas esportivas envolvendo o jogador.

Dennis Ricardo ressaltou que Bruno Henrique está tranquilo e afirma a conduta ilibada do seu cliente.

"É uma situação que está sendo muito bem conduzida pelo nosso jurídico. Estamos tranquilos. Sabemos da idoneidade do cliente, da situação dos fatos. Esperamos nos pronunciar de forma oficial no momento certo. (O Bruno Henrique) Está tranquilo", disse o agente.

"Graças a Deus. Está conseguindo performar há muitos anos em uma equipe que é referência, como o Flamengo, a gente espera que ele consiga mais êxito como já conseguiu até agora", complementou Dennis.

Relembre o caso:

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 5, a Operação Spot-fixing, para apurar possível manipulação do mercado de cartões, em partida de futebol válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ocorrida em novembro de 2023.

O principal alvo da ação policial é o atacante do Flamengo, Bruno Henrique. De acordo com informações obtidas pela CNN, existem provas de que o atleta “agiu deliberadamente” durante uma disputa contra o Santos, em 1 de novembro de 2023, para ser punido pelo árbitro com um cartão com o objetivo de possibilitar que familiares, que estavam cientes dessa intenção com antecedência, ganhassem dinheiro por meio de apostas esportivas.