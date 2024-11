Com time alternativo, Flamengo bate o Cruzeiro fora de casa

Fla vence em BH e se mantém no G-4 do Brasileirão - Foto: Reprodução / X / @flamengo

O Flamengo derrotou o Cruzeiro fora de casa por 1 a 0,. O jogo foi realizado na noite desta quarta-feira, 6, na Arena Independência, em confronto válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O resultado foi bom para o Bahia, já que os mineiros, que são adversários diretos por uma das vagas do G-7, não pontuaram e seguiram estagnados na 8ª colocação com 44 pontos. O Esquadrão de Aço segue na 7ª posição, com 46.

Leia mais:

>> Bahia se reapresenta e inicia trabalhos de olho no Juventude

>> Boxeadora Imane Khelif faz denúncia após artigo: 'cromossomos masculinos'

>> Em meio à má fase, torcedores do Bahia fazem protesto no CT do clube

Aos cinco minutos, os cariocas abriram o marcador em Belo Horizonte com um belo gol. O juiz autoriza, o zagueiro David Luiz cobra a falta rapidamente, a barreira abre, a bola passa e o goleiro Cássio não consegue fazer a defesa.

Com o resultado, o rubro-negro carioca ultrapassa o Internacional e agora fecha o G-4, com 58 pontos somados em 32 jogos disputados.