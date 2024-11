Em meio à má fase, torcedores do Bahia fazem protesto no CT do clube

Torcedores do Bahia em frente ao CT Evaristo de Macedo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além da derrota por 3 a 0 para o São Paulo, o jogo do Bahia, na última terça-feira, 5, também foi marcado por protesto de torcedores do Esquadrão de Aço na Arena Fonte Nova. Em meio ao momento difícil no Campeonato Brasileiro, alguns membros da torcida organizada do Tricolor marcaram presença no CT do Clube, nesta quarta, para cobrar os jogadores sobre o desempenho da equipe baiana nas últimas partidas da temporada.

O ocorrido simboliza o pior momento do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Comandada pelo técnico Rogério Ceni, o Bahia perdeu sete das últimas dez partidas na temporada, além de sofrer com a recente eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Flamengo.

O episódio não é o primeiro da história recente da equipe. Na reta final da temporada passada, quando o clube baiano lutava contra o rebaixamento, membros da torcida organizada também marcaram presença no CT Evaristo de Macedo para cobrar o elenco.

O Esquadrão de Aço ocupa a sétima posição no Campeonato Brasileiro com 46 pontos e, com mais seis partidas pela frente no Brasileirão, o Tricolor luta para se manter na briga por uma vaga na Libertadores.