Bahia se reapresenta e inicia trabalhos de olho no Juventude

Acevedo durante treino do Bahia - Foto: Leticia Martins / EC Bahia

Na tarde desta terça-feira, 18, o Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para enfrentar o Juventude. O Tricolor terá três dias de preparação para o duelo marcado para o próximo sábado, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, o treinador Rogério Ceni terá que lidar com os desfalques do zagueiro Gabriel Xavier e do volante Jean Lucas, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 0 para o São Paulo, na última terça-feira, 5. A boa notícia fica por conta da volta de Thaciano, que voltará a ficar à disposição depois de cumprir suspensão.

No departamento médico, o meio-campista Rezende deu continuidade aos trabalhos de transição física e o lateral Iago Borduchi, seguiu tratamento. O jogador foi desfalque de última hora no duelo diante do clube paulista por apresentar dores musculares. O atacante Biel, portanto, realizou uma atividade especial depois de participar da primeira etapa do treino.

Os jogadores que iniciaram a partida contra o São Paulo realizaram apenas uma atividade na fisioterapia e não trabalharam normalmente com o grupo. O restante fizeram duas atividades técnicas em espaço reduzido.

O Bahia voltará a jogar no Alfredo Jaconi, palco da última vitória do Tricolor fora de casa. O Esquadrão venceu o Grêmio no dia 17 de agosto, que teve que atuar no estádio do Juventude porque a Arena do Grêmio não havia sido liberada para a realização de partidas pela Série A do Brasileirão. Thaciano marcou os dois gols do clube baiano na ocasião.