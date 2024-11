Relembre as principais falhas de Marcos Felipe durante a temporada

Marcos Felipe não vive bom momento na temporada - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Bahia sofreu uma dura derrota de 3 a 0 para o São Paulo na Arena Fonte Nova, na noite de terça-feira, 5, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Além do resultado, a atuação do goleiro Marcos Felipe foi um dos principais pontos de descontentamento da torcida, que reagiu com vaias após o jogador falhar na jogada que originou o primeiro gol do adversário. O arqueiro, que já vinha sendo criticado por outros erros durante a temporada, tornou-se alvo de indignação e piadas nas redes sociais.

Durante o aquecimento para o segundo tempo, Marcos Felipe chegou a falhar novamente, o que intensificou as críticas ao seu desempenho. Mesmo assim, o goleiro não evitou a imprensa na zona mista e assumiu a responsabilidade pelos erros.

Aí no aquecimento antes do segundo tempo, Marcos Felipe faz isso.



Orar viu?! Orar… pic.twitter.com/RZFaHW8mnl — Yuri Santana (@oysantanaa) November 6, 2024

Minha falha deu início a toda tragédia, eu tenho que reconhecer. No jogo contra o Vasco também tive uma falha crucial, reconheço. Tô aqui para poder reconhecer os meus erros mesmo, vou procurar melhorar. A equipe não tem culpa, o ponto inicial da tragédia foi meu Marcos Felipe - goleiro do B ahia

Os erros do camisa 22, no entanto, não são novidade para os torcedores do Bahia. Ao longo da temporada de 2024, o goleiro já havia protagonizado falhas em jogos importantes, incluindo confrontos contra Vasco, Internacional, Flamengo e o arquirrival Vitória. Essas falhas contribuíram para o clima de insatisfação na torcida tricolor, que agora cobra uma resposta tanto de Marcos Felipe quanto da equipe técnica para melhorar o desempenho do setor defensivo na reta final do campeonato.

Vasco 3 x 2 Bahia (31ª RODADA):

Bahia 1 x 1 Internacional (20ª RODADA):

Bahia 0 x 1 Flamengo (COPA DO BRASIL):



Vitória 2 x 2 Bahia (3ª RODADA):