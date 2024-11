Ceni responsabiliza Marcos Felipe por falha crucial: "Se precipitou"

Rogério Ceni, técnico do Bahia, após a partida contra o São Paulo - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Ex-jogador da posição, o agora técnico Rogério Ceni analisou a falha do goleiro Marcos Felipe, que foi determinante para mudar a história do jogo e que ajudou o São Paulo a vencer o Bahia por 3 a 0 na noite desta terça-feira, 5, na Arena Fonte Nova. Para ele, faltou calma ao titular do Esquadrão no momento de sair jogando.

“É uma posição ingrata, difícil de se jogar. Eu acho que o que aconteceu no gol de hoje, ele sai na bola cruzada e o Ademir sai correndo. O torcedor quer que você arme o contra-ataque, quer que você saia, eu entendo perfeitamente. Mas ali é a hora de você contar até cinco, olhar, esperar o time se posicionar”, avaliou Ceni.

Ele teve azar no lance, se precipitou um pouco em querer repor a bola rápido. Mas é uma escolha e você sempre corre riscos quando você assume alguma escolha. Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Talvez ele tenha feito na vontade de querer que o jogo corresse rápido, mas já é fim de primeiro tempo, alguns jogadores já estão cansados para fazer essa transição rápida. Então, acho que só faltou um pouco de calma e nós temos que mentalizar o nosso jogo, esperar o time abrir um pouquinho mais”, complementou.

O próximo compromisso do Bahia é fora de casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, contra o Juventude. O jogo da 33ª rodada do Brasileirão está marcado para as 19h de sábado, 9.