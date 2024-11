Marcos Felipe assume culpa após falha: "Não estou aqui para me esconder"

Marcos Felipe durante aquecimento na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

A falha do goleiro Marcos Felipe foi crucial para a derrota do Bahia diante do São Paulo, na noite desta terça-feira, 5, na Arena Fonte Nova. O Esquadrão fazia boa partida quando o goleiro errou uma reposição de bola e cedeu um gol para o Tricolor paulista no fim do primeiro tempo do duelo da 32ª rodada do Brasileirão.

Leia mais:

>> Everton Ribeiro sai em defesa de Marcos Felipe: "Quando um erra, erra todo mundo"

>> "Ninguém quer vaias, mas tem que aceitar", desabafa Kanu após derrota

>> Em dia de protestos, CEO do Grupo City marca presença em jogo do Bahia

Após a partida, o goleiro não se escondeu da imprensa e assumiu para si a responsabilidade da “tragédia”. De acordo com ele, é a primeira vez que ele vive uma fase como essa em sua carreira.

“Aceito todas as cobranças possíveis, vou trabalhar para dar a volta por cima e para poder ajudar o Bahia como eu ajudei no ano passado. Tenho que rever o que está acontecendo para poder não cometer mais esses erros”, desabafou Marcos Felipe.

Acredito que a responsabilidade é toda minha. Eu assumo o início da tragédia de hoje. Isso eu tenho que reconhecer, não estou aqui para me esconder. Marcos Felipe - goleiro do Bahia

“Essa fase não é normal para a minha carreira, mas tenho que reconhecer que não estou contribuindo da maneira que eu tenho que contribuir, tenho que dar a cara à tapa mesmo, tenho que receber as críticas mesmo, da forma que o torcedor bem entender, ele tem toda razão de me cobrar, eu que tenho que trabalhar para dar a volta para cima”, complementou o goleiro.

O próximo compromisso do Bahia é fora de casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, contra o Juventude. O jogo da 33ª rodada do Brasileirão está marcado para as 19h de sábado, 9.