Em dia de protestos, CEO do Grupo City marca presença em jogo do Bahia

Ferran Soriano é flagrado no EsquadrãoZone - Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

O espanhol Ferran Soriano, CEO do City Football Group, desembarcou em Salvador para acompanhar a partida entre Bahia e São Paulo, na noite desta terça-feira, 5, pela 32ª rodada do Brasileirão.

O dirigente foi visto na zona mista, onde acessou os bastidores da Arena Fonte Nova, e também foi flagrado no Camarote EsquadrãoZone, localizado no setor sul do estádio. Horas antes do jogo, a torcida do Bahia usou um boneco com a foto do técnico Rogério Ceni para protestar contra os últimos resultados da equipe.

A partida está marcada para as 21h30 e é um confronto direto por uma vaga no G-6 do Brasileirão. O Bahia atualmente está na 7ª colocação com 46 pontos, enquanto o São Paulo está logo acima, em 6º, com 51.