Marcos Felipe falha feio e Bahia perde para o São Paulo na Arena Fonte Nova

Marcos Felipe lamenta gol sofrido pelo Bahia diante do São Paulo - Foto: Raphale Muller | Ag. A TARDE

Nem a presença de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, na Arena Fonte Nova, nem a mudança na dupla de ataque, foram capazes de mudar o rumo do Bahia no Brasileirão. O time comandado por Rogério Ceni foi superado pelo São Paulo por 3 a 0 na noite desta terça-feira, 5, em duelo da 32ª rodada. Os gols foram marcados por Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas Moura.

O Tricolor chegou a quatro jogos sem vencer e viu o G-6 se distanciar, já que o São Paulo, 6º colocado, chegou aos 54 pontos e abriu oito de vantagem para o Bahia, que segue na 7ª posição.

O próximo compromisso do Bahia é fora de casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, contra o Juventude. O jogo da 33ª rodada do Brasileirão está marcado para as 19h de sábado, 9.

O jogo

Com Thaciano suspenso, o técnico Rogério Ceni optou por mudar a dupla de ataque titular do Bahia. Lucho Rodríguez e Ademir ganharam chance e até começaram bem a partida. O Esquadrão dominou grande parte do primeiro tempo, criou boas oportunidades de abrir o placar, mas pecou nas finalizações e parou em excelente atuação do goleiro Rafael, do São Paulo.

Antes do intervalo, quando parecia que os primeiros 45 minutos terminariam sem gols, o goleiro Marcos Felipe se transformou no grande vilão da noite. Com a bola dominada, pronto para fazer a reposição, o camisa 22 do Bahia errou um gesto técnico e deixou Luiz Gustavo livre para finalizar com o gol aberto e colocar o São Paulo em vantagem. Foi vaiado toda vez que tocava na bola, até o apito final.

Na etapa final, Rogério Ceni modificou a equipe, mas o São Paulo administrou a vantagem e conseguiu ampliar com Wellington Rato e Lucas Moura. Os quase 30 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova, na primeira partida com check-in pago, voltaram para a casa frustrados.