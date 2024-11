Everton Ribeiro sai em defesa de Marcos Felipe: "Quando um erra, erra todo mundo"

Everton Ribeiro em campo pelo Bahia contra o São Paulo - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Bahia entrou em campo para o jogo contra o São Paulo com uma nova dupla de ataque, em jogo da 32ª rodada do Brasileirão. Lucho Rodriguez e Ademir correram bastante, criaram oportunidades, mas não conseguiram balançar a rede do Tricolor paulista nos primeiros 45 minutos, na Arena Fonte Nova, na noite desta terça-feira, 5.

Em contrapartida, o goleiro Marcos Felipe, que pouco foi acionado, complicou uma reposição de bola tranquila e Luiz Gustavo colocou o São Paulo em vantagem no fim da etapa inicial. Ao sair para o intervalo, Everton Ribeiro elogiou a postura da equipe e defendeu o companheiro.

“Eu acho que o time está bem, estamos bem postado, não estamos dando chance de gol para eles, estamos chegando. Acho que tem que continuar assim”, disse Everton Ribeiro ao Premiere.

Infelizmente são erros que acontecem, mas quando um erra, erra todo mundo Everton Ribeiro - meia e capitão do Bahia

“Agora é trabalhar para a gente melhorar no segundo tempo e conseguir os gols para trazer esse triunfo para a gente”, complementou o camisa 10.

Ao sair de campo rumo ao vestiário, torcedores do Bahia vaiaram o goleiro Marcos Felipe, que estava sendo consolado pelo seu reserva, Adriel, e pelo preparador de goleiros, Duda Varjão.