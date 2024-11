"Ninguém quer vaias, mas tem que aceitar", desabafa Kanu após derrota

Kanu, zagueiro do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Com a derrota diante do São Paulo por 3 a 0 na noite desta terça-feira, 5, o Bahia chegou a quatro jogos sem vencer no Brasileirão. O confronto direto por uma vaga no G-6, válido pela 32ª rodada, foi realizado na Arena Fonte Nova e teve gols de Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas Moura.

Em entrevista após o apito final, o zagueiro Kanu poupou as palavras para descrever o resultado do Bahia diante de seu torcedor, mas garantiu que o coro de vaias no fim do jogo é justo.

“[A gente] precisa fazer gols, competir mais, não tem muito o que falar depois de um jogo desse. Importante trabalhar e tentar reverter. Sentimento ruim, ninguém quer vaias, mas tem que aceitar”, disse Kanu ao Premiere.

O próximo compromisso do Bahia é fora de casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, contra o Juventude. O jogo da 33ª rodada do Brasileirão está marcado para as 19h de sábado, 9.