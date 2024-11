Triste pela derrota, Ceni exalta desempenho do Bahia: "Finalizou mais"

Rogério Ceni em entrevista coletiva após o jogo contra o São Paulo - Foto: Reprodução | TV Bahêa

Ídolo do São Paulo quando jogador, Rogério Ceni nunca venceu o Tricolor paulista como treinador. Na noite desta terça-feira, 5, com a derrota do Bahia por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, esse tabu aumentou para 11 jogos. O duelo foi válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista coletiva após a partida, Ceni não escondeu sua insatisfação com o resultado, mas enalteceu o desempenho da equipe, que conseguiu dominar grande parte do primeiro tempo, apesar de ir para o intervalo em desvantagem no placar.

“Eu acho que hoje não fez um jogo ruim, teve as suas oportunidades. Finalizou mais e teve mais controle de jogo. No momento de ter frieza de fazer o gol, nós não conseguimos. Acho que o time tentou o gol no segundo tempo, acho que dominava o jogo no primeiro. Talvez pela maneira como aconteceu o primeiro gol, todo mundo sentiu bastante, não só o Marcos pelo erro na saída de bola, mas pesou bastante porque o jogo estava, no mínimo, muito equilibrado”, analisou o comandante.

“Quando você toma o gol, para ter a bola mais rápido, você tem que pressionar mais e se você pressionar um pouco errado, o São Paulo consegue sair jogando. Eu concordo que, às vezes, a gente tem lentidão na troca de passes, que poderia ser mais rápida. Mas se a gente não tiver a calma para colocar o nosso time no campo de ataque e ter mais jogadores no campo adversário, nós vamos sofrer mais contra-ataques, nós vamos sofrer mais transições”, complementou Ceni.

O próximo compromisso do Bahia é fora de casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, contra o Juventude. O jogo da 33ª rodada do Brasileirão está marcado para as 19h de sábado, 9.