Bahia sai na frente e derrota Vitória no jogo de ida do Baianão

Jogadoras do Bahia comemorando - Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia

No duelo de ida do Campeonato Baiano feminino, o Bahia conseguiu aplicar 1x0 diante do Vitória, que estava com uma campanha sem derrotas. O gol foi marcado por Ary, aos 23 do primeiro tempo. O resultado coloca as Mulheres de aço com a vantagem para o duelo de volta, que ocorrerá daqui a 10 dias.

Para a partida, a equipe tricolor chegou com 100% de aproveitamento, com 10 triunfos em 10 jogos. Na campanha, elas estão com o melhor ataque e a melhor defesa da competição, com 114 gols somados e apenas um gol sofrido.

Do lado rubro-negro, as Leoas também estão com tudo, tendo conquistado 10 vitórias, sem derrotas ou empates. Nos jogos disputados, balançaram as redes 94 vezes e sofreram apenas três gols. O Vitória tem a artilheira da competição, a camisa 11 Geise, que marcou 23 gols.

O duelo de volta será no dia 16 de novembro, sábado, com mando de campo do Bahia no estádio de Pituaçu. A partida tem previsão de início para às 15h. Em caso de empate ou triunfo tricolor, as Mulheres de aço conquistam o tetracampeonato seguido. Entretanto, caso as Leoas conquistem uma vitória por mais de dois gols, o resultado será o tricampeonato do Baianão, anteriormente conquistado em 2016 e 2018.

Jogadora do Bahia comemorando gol | Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia

A partida começou favorável para o as Mulheres de aço, que tiveram inúmeras chances, todas defendidas pela goleira Ingrid. Foi então que aos 23 minutos, após belo lançamento de Ellen, Ary chutou de primeira e abriu o marcador. Nos minutos seguintes, o Vitória até cresceu, mas parou na goleira Yanne. Na segunda etapa, o confronto seguiu mais equilibrado, porém sem grandes chances, o que manteve as Leoas atrás no placar.