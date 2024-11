Jogos da Juventude 2024 terá Rebeca Andrade como Embaixadora

Rebeca Andrade durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 - Foto: Wander Roberto/COB

A maior medalhista da história do Brasil em Olímpiadas, Rebeca Andrade será embaixadora dos Jogos da Juventude CAIXA 2024, evento marcado para acontecer em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 13 a 28 de novembro.

A atleta marcará presença no dia 18 de novembro, data de início das competições de ginástica artística, que possui faixa etária geral de 14 a 15 na categoria feminina.

“Estou bem ansiosa para encontrar essa garotada, para celebrar esse momento que é tão importante e especial. E não só para eles, mas para mim também. Esses meninos e meninas são o futuro do nosso esporte, podem estar representando o nosso país em Mundiais, Jogos Olímpicos da Juventude, Pan-Americanos, Olimpíadas nos próximos anos", comentou Rebeca.

Com três cirurgias no mesmo joelho na bagagem, a ginasta revelou o desejo de se tornar exemplo para as competidoras dos Jogos da Juventude. Questionada sobre a importância de ser embaixadora, Rebeca comentou que sonhar não custa nada e destacou a dedicação como o melhor caminho para se tornar um grande atleta.

"Acho que é inspirar, servir de espelho para que tantos meninos e meninas sigam sonhando, vendo que tudo é possível. Eu já tive a idade deles, também sonhava, sonhava em ser uma ginasta, me espelhava na Daiane, tinha meus objetivos, e nunca deixei que alguém me fizesse desistir. Os Jogos da Juventude são como uma mini Olimpíadas, só que aqui no nosso país, uma experiência incrível que vai fazer eles crescerem muito como atletas e mostrarem seus talentos", desabafou a medalhista.

Além de Rebeca Andrade, Caio Bonfim, que é prata na marcha atlética, Netinho Pontes, bronze no taekwondo, e os atletas olímpicos Marcus D’Almeida, do tiro com arco, e Lígia Silva, dotênis de mesa, completam o time de embaixadores na competição.