Familiares de Paquetá transferiram R$ 40 mil à Luiz Henrique; entenda

Lucas Paquetá e Luiz Henrique, quando ainda defendia o Betis, da Espanha - Foto: Reprodução / Montagem

Familiares do meia Lucas Paquetá, atualmente no West Ham (ING), realizaram duas transferências bancárias, totalizando R$ 40 mil, para o atacante Luiz Henrique, do Botafogo. De acordo com informações do UOL Esporte, os comprovantes dessas transações foram obtidos pela reportagem e confirmados por pessoas envolvidas na operação, incluindo Bruno Tolentino, tio de Paquetá.

Luiz Henrique está envolvido em uma investigação que acusa Lucas Paquetá de manipulação de resultados, forçando a aplicação de cartões amarelos para favorecer apostas esportivas. O caso está sendo conduzido de maneira sigilosa pela Football Association (FA), a federação inglesa de futebol. Até o momento, a FA não tinha conhecimento das transferências feitas pelos familiares do atleta do West Ham para o atacante do Botafogo.

As movimentações financeiras ocorreram logo após Luiz Henrique receber cartões amarelos quando ainda defendia o Bétis, da Espanha, no início de 2023. Bruno Tolentino, autor de uma das transferências, confirmou ao UOL que já lucrou com apostas em pelo menos um jogo disputado pelo atacante. Além disso, os familiares de Paquetá também apostaram em jogos em que o próprio meia receberia cartões, informação que está em um relatório da investigação da FA e foi admitida pelo tio de Paquetá.

Apesar das suspeitas, nem a La Liga nem a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) abriram procedimentos disciplinares contra Luiz Henrique. O Bétis informou que o atacante negou as acusações e que o clube tem dado total apoio ao jogador, baseado na presunção de inocência. Ainda segundo o Bétis, tanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto a RFEF confirmaram que não há inquérito aberto contra o atleta.

O Botafogo, por sua vez, afirmou, com base em um certificado emitido pela federação espanhola, que não há nenhuma investigação ou pendência jurídica envolvendo Luiz Henrique. O empresário do jogador, Junior Mendonza, também negou qualquer envolvimento de seu cliente, declarando: "O atacante Luiz Henrique já prestou os seus devidos esclarecimentos sobre o assunto aos órgãos responsáveis. Inclusive, o caso já foi investigado e arquivado pela Federação Espanhola."

Mendonza também expressou surpresa sobre o momento em que o caso foi retomado pela imprensa: "O tema vir à tona num momento tão decisivo para o Botafogo e, na semana de convocação para seleção brasileira, nos causou surpresa e estranheza, visto que o jogador não é objeto de investigação ou procedimento por violações desta natureza."

Em março deste ano, durante uma entrevista coletiva pela seleção brasileira, o meia afirmou que não comentaria mais sobre o caso, pois a investigação é sigilosa. Os familiares de Paquetá seguem negando qualquer envolvimento no suposto esquema de manipulação de resultados para ganhos em apostas esportivas.