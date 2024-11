Vítima de fake news, jogador do Bahia se pronuncia sobre suposta traição

Caio Alexandre em campo pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O meia Caio Alexandre, do Bahia, se pronunciou na tarde desta terça-feira, 12, sobre a suposta traição envolvendo sua ex-namorada, Yngrid, e o auxiliar do técnico Rogério Ceni, Charles Hembert.

O boato surgiu após uma publicação feita no X. Em comunicado publicado em seu perfil no Instagram, Caio Alexandre disse que irá tomar medidas cabíveis, já que a situação afetou sua ex-namorada. Veja a nota na íntegra:

Pessoal, o nosso momento no Brasileirão, principalmente diante dos últimos jogos, não pode abrir espaço para mentiras ou notícias falsas. Mais do que isso. Fugiu de uma postagem de rede social para uma série de ofensas e ameaças para uma pessoa que não tem nada a ver. Yngrid, com quem eu tive um relacionamento, não pode ser culpada pela nossa frustração de resultados negativos dentro das quatro linhas. É uma questão de respeito.

Todas as medidas cabíveis serão tomadas, tanto em relação aqueles que proferiram ofensas nas redes sociais quanto aos que caluniaram e espalharam a notícia falsa.