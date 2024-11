Elenco do Bahia começa a preparação para jogo contra o Palmeiras

Rogério Ceni reúne o elenco tricolor antes da atividade no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após dois dias de folga, o elenco do Bahia se reapresentou e deu início a preparação para o compromisso diante do Palmeiras, marcado para o próximo dia 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.

As atividades desta terça-feira, 12, foram iniciadas pelo preparador físico Danilo Augusto, que aplicou uma sequência de exercícios durante o aquecimento.

No campo 2, o técnico Rogério Ceni dividiu o grupo em dois times, que aprimorou a troca de passes. Na segunda parte da atividade, que foi com o campo aberto e com traves pequenas, o comandante ministrou um treino técnico.

O atacante Biel novamente participou de uma parte do treino e fez um trabalho especial na sequência. O volante Rezende deu continuidade a transição. Já o lateral-esquerdo Iago Borduchi seguiu em tratamento da lesão muscular no departamento médico.

O plantel retorna ao trabalho no CT Evaristo de Macedo na manhã desta quarta-feira, 13. Há cinco jogos sem vencer no Brasileirão, o Esquadrão de Aço é o oitavo colocado na classificação da Série A, com 46 pontos ganhos.