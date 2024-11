38 anos de Barradão: Estádio revolucionou clube e região de Canabrava

Estádio Manoel Barradas completa 38 anos de existência - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Há exatos 38 anos, no dia 11 de novembro de 1986, o Estádio Manoel Barradas, que se popularizou nacionalmente como Barradão, foi inaugurado. O jogo amistoso entre Vitória e Santos, que terminou empatado por 1 a 1, deu início a uma nova era na história do clube. Inicialmente, por conta das obras inacabadas, o local era utilizado como centro de treinamento do clube, e só a partir de 1991 passou a sediar jogos oficiais.

O nome Manoel Barradas homenageia Manoel Henrique da Silva Barradas, que é um ex-presidente do Vitória, que geriu o clube entre os anos de 1947 a 1949 e que viabilizou a construção do estádio. Por pouco o local não foi batizado de João Durval Carneiro, ex-governador da Bahia. Na época, o político sugeriu que a homenagem fosse para o seu sogro, que era conselheiro do clube quando o estádio estava em construção.

A praça esportiva foi erguida no antigo aterro sanitário, em Canabrava, que hoje faz parte do Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, que abrange a concentração Vidigal Guimarães e o Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, a Toca do Leão. Com o passar dos anos, o Barradas revolucionou este periférico bairro da capital baiana em diversos aspectos.

O "Santuário" é considerado sagrado pela torcida rubro-negra e se tornou um dos seus maiores orgulhos. "38 anos do Santuário. 38 anos de história. 38 anos de amor!", publicou o Vitória em suas redes sociais oficiais.

Vale destacar que o soviético Lev Smarcevski e seu filho Ivan Smarcevski foram os arquitetos do estádio, que começou a ser construído no ano de 1983. Lev criou o Barradão inspirado na arquitetura soviética, com quinas, ao invés do tradicional estilo elíptico como na maioria dos estádios brasileiros.

Um nome na história

No Barradão, o Leão da Barra levantou 16 títulos estaduais, três Campeonatos do Nordeste e o título da Copa do Brasil Sub-20 em 2012, além de jogos inesquecíveis, como a goleada por 6 a 2 sobre o arquirrival Bahia, em 20 de fevereiro de 2005 pelo Campeonato Baiano, e a virada épica sobre o ABC por 3 a 2, com um hat-trick de Neto Baiano, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2012.

O maior público da história do Barradão foi registrado no dia 7 de maio de 2000, contra o Juazeiro, pela final do primeiro turno do Campeonato Baiano daquele ano. Foram 55.200 pessoas que assistiram a uma dramática vitória rubro-negra por 2 a 0, com gols marcados por Paulo Rodrigues e Claudinho, e que contou com o goleiro Jean defendendo um pênalti nos minutos finais. O Barradas atualmente comporta 30 mil torcedores.

O maior artilheiro do Santuário é o centroavante Neto Baiano, que marcou 53 gols na praça esportiva. Fecham o top-3 de artilheiros: Ramon Menezes (44) e Allan Dellon (40).

O Barradão passou por intervenções em sua estrutura no primeiro semestre de 2014. O objetivo era acomodar as seleções da Copa do Mundo no Brasil. A primeira foi a Holanda, antes da vitória por 5 a 1 sobre a Espanha.

Atual presidente do Vitória, Fábio Mota, comentou sobre a importância do estádio para o Rubro-Negro e sua torcida, destacando que a contrução do local foi um divisor de águas na história recente do clube.

"O Barradão mudou a história do Vitória. Se você pegar a história antes e depois do Barradão, você vai ver que depois do Barradão quando o Vitória ganhou a maior quantidade de títulos, onde aumentou e fidelizou a torcida e criou uma atmosfera muito importante para o clube. Se você pegar a média de vitórias do Vitória no Barradão, é mais de 70%. Isso é um número bem forte. Passou a ser o 12º segundo jogador e em todos os sentidos, tanto para ganhar as partidas quanto na questão orçamentária e financeira do clube. O Barradão é um marco importantíssimo. É a nossa casa de onde a gente nunca deve sair", disse o presidente Fábio Mota ao Portal A Tarde.

O aniversário de 38 anos do Barradão também foi lembrado por Ricardo Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol.

"Parabenizo o Esporte Clube Vitória e seus torcedores pelos 38 anos do Estádio Manoel Barradas, completados nesta segunda-feira. O Barradão se fortaleceu ao longo dos anos e se tornou um dos maiores estádios do país. Quem conhece toda a estrutura do Barradão, hoje, se impressiona com as melhorias que foram feitas pelo Vitória. E, além de ter contribuído para a história rica do clube, o estádio mudou a vida da população de Canabrava. Então, costumo dizer que o Barradão não é só importante para o vitória e o futebol baiano, mas é importante para Salvador", comentou o gestor ao Portal A Tarde.