Terceiro cartão amarelo tira Everaldo de jogo contra o Criciúma

Partida contra o Criciúma vai ser disputada no dia 20 deste mês - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Vitória não ter vai ter Everaldo na próxima partida do time. O atacante recebeu um terceiro cartão amarelo no segundo tempo do confronto contra o Corinthians no último sábado, 9, quando o Leão perdeu por 2 a 1, dentro do Barradão.

Leia mais

>> Foco no clássico: Confira a programação do Vitória para o Ba-Vi

>> Mandante ruim, Leão precisa se superar diante de 'visitante indigesto'



O atacante foi opção do técnico Thiago Carpini para susbstituir Carlos Eduardo ao longo do confronto no Barradão diante do Corinthians.

A partida contra o Criciúma vai ser disputada no Estádio Heriberto Hülse, às 16h30, no dia 20 deste mês.