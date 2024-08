Mandante ruim, Leão precisa se superar diante de 'visitante indigesto'

Vitória e Cuiabá se enfrentam na tarde deste sábado, no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A partida do Vitória contra o Cuiabá, na tarde deste sábado, 3, no estádio do Barradão, em Salvador, expõe dois contextos diferentes entre as equipes e nada agradáveis para o Leão da Barra no Brasileirão da Série A. O confronto é válida pela 21ª rodada do certame nacional.

Outrora visto como 'mágico' pelos torcedores, o Barradão já não tem sido mais tão desequilibrante para o Rubro-Negro na competição. Levando em consideração apenas os números, o Vitória é um dos piores mandantes da competição, com apenas 10 pontos conquistados em 30 disputados.

Já do outro lado, o Cuiabá pode se orgulhar de ser considerado um 'visitante indigesto' para as demais equipes no Brasileirão. O desempenho da equipe matogrossense, inclusive, é melhor fora do que dentro de casa. O time do técnico Petit obteve apenas seis pontos em seus domínios e 11 pontos longe.

Dentro desses cenários, a campanha atual do Leão como mandante é a quinta pior da Série A. Já o Cuiabá, fora de casa, possui o oitavo melhor desempenho entre os visitantes no Brasileirão.