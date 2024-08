Entre desfalques e retornos, veja os 24 convocados para pegar o Cuiabá

Recvuperado, Luan Santos retorna ao Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini relacionou 24 atletas para a partida contra o Cuiabá, marcada para este sábado, 3, às 16h, no Barradão, válida pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O grupo conta com uma novidade e desfalques certos.

O atacante Carlos Eduardo está convocado pela primeira vez e será opção no banco de reservas. Recuperado de lesão muscular, o volante Luan Santos retorna a equipe.

Em compensação, o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o técnico Thiago Carpini que estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos e desfalcam o time.

Acometido de dores no joelho e sintomas gripais, o lateral-direito Willean Lepo está vetado pelo departamento médico. Outro que está fora por questões médicas e o atacante Everaldo, com cansaço muscular. O zagueiro Bruno Uvini e o atacante Luís Miguel estão fora por opção da comissão técnica.

Com isso, o Vitória deve ser escalado com Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e PK; Luan Santos, Willian Oliveira e Ricardo Ryller; Matheusinho, Osvaldo e Janderson.



Primeiro time na zona de rebaixamento, o Vitória ocupa a 17ª posição, com 18 pontos somados em 20 jogos disputados.

Confira a lista de convocados para o jogo contra o Cuiabá:

Goleiros: Lucas Arcanjo, Fintelman e Muriel

Laterais: PK e Rául Cáceres

Zagueiros: Edu, Neris, Roque Júnior e Wagner Leonardo

Volantes: Filipe Machado, Léo Naldi, Luan Santos, Ricardo Ryller e Willian Oliveira

Meias: Jean Mota, Matheusinho e Pablo

Atacantes: Alerrandro, Carlos Eduardo, Fábio Soares, Janderson, Lawan, Osvaldo e Zé Hugo