Zagueiro Edu revela versatilidade ao atuar: "seguro pelos dois lados"

Edu é apresentado na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após ter dificuldades no lado direito da defesa e recorrer a improvisação do lateral-direito Willean Lepo e do volante Caio Vinícius para compor o setor, o Vitória se reforçou com Neris e Edu, que foi apresentado na manhã desta sexta-feira, 2, na Toca do Leão.

O defensor cometou inicialmente sobre suas expectativas em relação ao segundo turno do Brasileirão.

"Acho que contra o Palmeiras a gente fez um excelente jogo, é sempre importante pontuar dentro e fora de casa. O returno começou com uma importante Vitória sobre o Palmeiras. Agora, dentro de casa, a gente vai buscar a vitória para buscar os três pontos e a virada de chave de uma vez no returno dentro de casa", disse.

Revelado pelo Cruzeiro, Edu tem 24 anos e acumula passagens por Athletico Paranaense e Goiás, seu último clube. O defensor enalteceu a oportunidade de voltar a atuar em uma Série A e a recepção dos novos companheiros.

"Oportunidade muito boa na minha carreira, vestir a camisa de um grande clube, voltando a jogar a Série A. O que mais me impressionou foi a estrutura do clube. Logo quando cheguei o professor [Carpini] me explicou algumas coisas do clube, me apresentou ao grupo. Fui bem recebido, muito bem tratado por todos do clube", declarou.

Edu revelou ser um jogador versátil. Tranquilo em relação ao posicionamento, ele não tem preferência em atuar tanto pela direita quanto pela esquerda da defesa.

"Tanto faz, na minha carreira joguei pelos dois lados, me sinto seguro pelos dois lados. Se for para jogar pelo direito vou contribuir bastante, no esquerdo mesma coisa. Os dois lados para mim são a mesma coisa", revelou.

Edu será opção do técnico Thiago Carpini para o confronto direto contra o Cuiabá, marcado para este sábado, 3, às 16h, no Barradão, válida pela 21ª rodada do Brasileirão. O rubro-negro é o 17º colocado, com 18 pontos ganhos.